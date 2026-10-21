Дональд Трамп несколько раз отчитал журналиста The Independent во время встречи в Белом доме. Президент велел корреспонденту замолчать, спросил, не болен ли тот, и предупредил, что ему «лучше быть осторожнее».
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