Министр Кравцов представил на ПМЮФ новые учебники по истории и обществознанию

Их стоимость будет составлять 208-209 рублей, что почти в четыре раза ниже коммерческих цен В рамках XII Петербургского международного юридического форума министр просвещения РФ Сергей Кравцов презентовал макеты обложек новых учебников по всеобщей истории, истории России и обществознанию для 5-9-х классов, сообщает «Московский комсомолец.