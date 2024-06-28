Министр Кравцов представил на ПМЮФ новые учебники по истории и обществознанию

Их стоимость будет составлять 208-209 рублей, что почти в четыре раза ниже коммерческих цен В рамках XII Петербургского международного юридического форума министр просвещения РФ Сергей Кравцов презентовал макеты обложек новых учебников по всеобщей истории, истории России и обществознанию для 5-9-х классов, сообщает «Московский комсомолец.
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