"К ремонту дорог все готово". Барнаульские дорожники ждут благоприятную погоду

В приоритете магистрали, по которым проходят основные маршруты общественного транспорта В Барнауле утвердили план текущего ремонта дорог на 2024 год, согласно которому работы начнутся в ближайшее время, сообщает мэрия.
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