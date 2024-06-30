Зависимость, что удерживает десятки стран мира от антироссийских действий: Financial Times заметила мягкую ядерную силу РФ

Сегодня 971 прочитал Любопытное открытие сделала британская газета Financial Times. В издании неожиданно обнаружили сдерживающий фактор, отбивающий желание у нескольких десятков стран вводить санкции против России.
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