«Правда» и «этика» европейского национал-глобализма

На днях мне попалась на глаза выдержка из интервью писателя, признанного иностранным агентом, Дмитрия Глуховского немецкому изданию BILD, в котором тот рассуждает о формировании некоего «альянса автократов» в лице Трампа, Путина, Си и прочих, готовых, как он говорит, разрушить прежний порядок, основу которого якобы составляли этические принципы и система моральных сдержек, не позволявшие сильным устанавливать диктатуру над слабыми.