В Темрюкском районе 23 населённых пункта останутся без воды на время ремонта трассы А-290

Подачу коммунальной услуги приостановят в дома станиц Вышестеблиевской, Тамань и др.В Темрюкском районе жители 23 населённых пунктов на сутки останутся без воды в связи с реконструкцией трассы А-290 Новороссийск — Керчь.
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