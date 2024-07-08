«Девочку обманули»: почему Алсу вынуждена судиться с Абрамовым из-за денег

Юрист Катя Гордон рассказала о проблемах певицы. Певица Алсу Социальные сетиПару дней назад появилась информация о том, что Алсу обратилась в Савеловский районный суд с иском о разделе совместно нажитого имущества.
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