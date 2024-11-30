Синоптик Александр Шувалов рассказал о влиянии скандинавского антициклона на погоду в Петербурге

Он принесёт с собой гололёд и заморозки до минус 12 градусов Синоптик Александр Шувалов рассказал о том, что на Северную столицу движется скандинавский антициклон, который принесёт в Петербург заморозки уже в среду, 4 декабря.
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