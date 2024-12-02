10 лучших городов для жизни в 2025 году

Согласно отчету о лучших городах мира на 2025 год, подготовленному маркетинговой компанией Resonance в сотрудничестве с Ipsos, города ранжируются по критериям, таким как жизнь, привлекательность и процветание, что в итоге складывается в общую оценку .
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