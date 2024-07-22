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"Переквалифицировать!" Глава СК больше не церемонится с южанами(видео)

"Переквалифицировать!" Глава СК больше не церемонится с южанами(видео)

Депутата бахнули палкой по голове. От МВД пришло стыдливое "обычная хулиганка". Переквалифицировать! "Мы делаем что хотим, а для вас - закон" Очень известный "мем", пустивший корни от одной исключительной нации.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Если это  просто  хулиганство тогда они пусть всем депутатам, алигархам и ментам в вашем регионе по башке пройдутся, она все равно пустая если вы так думаете.  Будет хоьб отговорка, что больные на голову.
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5 час.
Alex Nемо
Не вижу ни одного слова о том что возбуждены дела о нападениях на тех самых простых граждан которых депутат вроде как пытался защищать. Или то что уроды нападали на простых россиян это не преступление? А там ведь тоже нападение с опасным инструментом в составе преступной группы как минимум..
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3 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
На месте Матвеева, должны побывать ВСЕ депутаты мужского пола! И в первую очередь - Затулло Душанбинский! Тогда у Бастрыкина сазу станет намного меньше работы в этом направлении.
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2 час.

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