"Переквалифицировать!" Глава СК больше не церемонится с южанами(видео)

Лариса Поплавская Если это просто хулиганство тогда они пусть всем депутатам, алигархам и ментам в вашем регионе по башке пройдутся, она все равно пустая если вы так думаете. Будет хоьб отговорка, что больные на голову.

Alex Nемо Не вижу ни одного слова о том что возбуждены дела о нападениях на тех самых простых граждан которых депутат вроде как пытался защищать. Или то что уроды нападали на простых россиян это не преступление? А там ведь тоже нападение с опасным инструментом в составе преступной группы как минимум..