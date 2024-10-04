Марочко: на линию соприкосновения в ДНР прибыли англоязычные медики-волонтеры

Военный эксперт Андрей Марочко заявил РИА Новости, что на линию боевого соприкосновения в район села Миньковка (ДНР) прибыла группа из пяти англоязычных медиков-волонтеров для помощи украинскому медицинскому подразделению.
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