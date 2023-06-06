В Александровском театре определились с выбором нового главного режиссера

Александринский театр утвердил на пост главного режиссера молодого Никиту Кобелева. Он прославился в Москве и Петербурге успешным спектаклем «Тварь», а теперь планирует приступить к постановке спектакля по роману Льва Толстого «Воскресение».
Александринский театр утвердил на пост главного режиссера молодого Никиту Кобелева. Он прославился в Москве и Петербурге успешным спектаклем «Тварь», а теперь планирует приступить к постановке спектакля по роману Льва Толстого «Воскресение».
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