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В Александровском театре определились с выбором нового главного режиссера

В Александровском театре определились с выбором нового главного режиссера

Александринский театр утвердил на пост главного режиссера молодого Никиту Кобелева. Он прославился в Москве и Петербурге успешным спектаклем «Тварь», а теперь планирует приступить к постановке спектакля по роману Льва Толстого «Воскресение».

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