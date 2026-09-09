АО "Арктикгаз" сообщило о гибели рабочего на месторождении в ЯНАО

В Пуровском районе ЯНАО расследуется дело о неосторожном убийстве. В июне 2026 года на Яро-Яхинском месторождении житель Удмуртии ударил коллегу, что привело к его смерти 7 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ММ Замглавы МИД Росс...
- Зеленский встрети...
- Гусман пожаловалс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым