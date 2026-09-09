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Царьград

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АО "Арктикгаз" сообщило о гибели рабочего на месторождении в ЯНАО

АО "Арктикгаз" сообщило о гибели рабочего на месторождении в ЯНАО

В Пуровском районе ЯНАО расследуется дело о неосторожном убийстве. В июне 2026 года на Яро-Яхинском месторождении житель Удмуртии ударил коллегу, что привело к его смерти 7 сентября.

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