Джейсон Тейтум получил травму в 4-м матче с «Никс»

Тейтум ушел с паркета за 3 минуты до конца 4-й встречи серии с «Нью-Йорком» (121:113). Он получил травму правой ноги в бесконтактной ситуации: после потери «Селтикс» попытался дотянуться до мяча, но схватился за ахилл.