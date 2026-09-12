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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о журналистах: «Эти ребята настоящая головная боль. Когда прихожу на пресс-конференцию, мне вручают Библию»

Тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о журналистах. - Вы сказали, что есть люди, недовольные победами « Мадрида ».

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