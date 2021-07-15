Гельмут Марко: «Опасения, что «Ред Булл» провалится в 2022-м, разжигает Вольфф»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко не опасается, что активное развитие болида образца 2021 года ради победы в чемпионате мира навредит подготовке к новому регламенту.
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