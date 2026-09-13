ЦБ проигнорировал летнюю дефляцию и сохранил ставку

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Неожиданностью это не стало: в большинстве прогнозов предполагался именно этот вариант.
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