Компания TECNO объявила о старте продаж в России смартфонов серии CAMON 30

Бренд смартфонов и умных устройств TECNO объявил о старте продаж в России нового поколения камерофонов своей линейки TECNO CAMON 30, акцентировав внимание на продвинутых возможностях камер и обновленном дизайне.
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