Как не стать жертвой мошенничества: успешные стратегии для благотворительных пожертвований Ирэн ОрлонскаяВячеслав Володин, председатель Госдумы, проводит опрос в соцсетях по поводу законопроекта, который призван защитить граждан от мошенников в интернете, действующих под видом благотворительных организаций.