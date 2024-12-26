Как не стать жертвой мошенничества: успешные стратегии для благотворительных пожертвований Ирэн ОрлонскаяВячеслав Володин, председатель Госдумы, проводит опрос в соцсетях по поводу законопроекта, который призван защитить граждан от мошенников в интернете, действующих под видом благотворительных организаций.
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