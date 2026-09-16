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Крымская газета

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Пригороды Феодосии перейдут на обслуживание в "Воду Крыма"

Пригороды Феодосии перейдут на обслуживание в "Воду Крыма"

Ещё восемь населённых пунктов с 1 октября 2026 года перейдут на обслуживание в Феодосийский филиал ГУП РК «Вода Крыма».

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