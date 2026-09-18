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TVLine Asks: What Did Taylor Swift's Emmys Message Mean? Should Idol Change Its Catchphrase? Will DWTS Push More Product? And More

TVLine Asks: What Did Taylor Swift's Emmys Message Mean? Should Idol Change Its Catchphrase? Will DWTS Push More Product? And More

We tackle the biggest questions from the week in TV: Taylor Swift at the Emmys, American Idol, Dancing With the Stars, and much more!We tackle the biggest questions from the week in TV: Taylor Swift at the Emmys, American Idol, Dancing With the Stars, and much more!.

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