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Агент Ольмо о проблемах с регистрацией хавбека: «Мы уверены, что «Барселона» выиграет все титулы в будущем, как в эпоху Месси»

Ранее суд отказал каталонскому клубу в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. «Это напряженная ситуация для Дани, как и для любого другого игрока.

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