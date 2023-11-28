ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 ноября 2023 года

Энергия дня двадцать девятого ноября две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1004 =Астральное тело хранит информацию обо всех твоих переживаниях, страхах, эмоциях = Без знания образа Жизни Цивилизации трудно воссоздать Её истинный облик и понять Её назначение = Без стремления нет умения.
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