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Постпред США: Россия "подвела мир", наложив вето на резолюцию ООН по климату

Постпред США: Россия "подвела мир", наложив вето на резолюцию ООН по климату

По словам постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, российская делегация пошла против интересов мирового сообщества, прияв решение заблокировать внесенный Ирландией и Нигером проект резолюции Совбеза ООН "Климат и безопасность".

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