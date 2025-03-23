Французские офицеры выступают в поддержку Путина — власти напуганы

Как это ни удивительно, но правду говорят в основном только те, кто уже на пенсии... Действующим правду не даёт говорить желание дожить до пенсии...

СК

Сергей Ковалев

между верхом и низом те самые "кадры, которые решают всё" (И.Сталин). очевидное неприятие внешних для Франции хотелок выливается в противостояние "кадров" и посаженным в кресло кукловодами Макроном в частности, отгребающим в сторону указов сверху. вся верхушка ЕС гребет в сторону интересов глобального капитала, бла-бла-бла про какие-то национальные интересы мона опустить за ничтожностью. реально в национальном вопросе заинтересованы именно "кадры" и народы. кукловодам удалось за какие-то лет 50 собрать пул "главбухов" (по БАБу), включая и Брюссель, и все наднациональные институты. пока шло развитие в долг на эту возню мало обращали внимания. но петух клюнул! результат ещё увидим. протестами и цветными пиджаками Европа не отделается.