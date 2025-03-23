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    между верхом и низом те самые "кадры, которые решают всё" (И.Сталин). очевидное неприятие внешних для Франции хотелок...Французские офице...
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Французские офицеры выступают в поддержку Путина — власти напуганы

Французские офицеры выступают в поддержку Путина — власти напуганы

Ряд бывших офицеров не стесняется публично ставить под сомнение позицию Франции в отношении конфликта на Украине.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Есть еще нормальные люди. кторые  что-то понимают.
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21 час.
Балу -
Как это ни удивительно, но правду говорят в основном только те, кто уже на пенсии... Действующим правду не даёт говорить желание дожить до пенсии...
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19 час.
СК
Сергей Ковалев
между верхом и низом те самые &quot;кадры, которые решают всё&quot; (И.Сталин). очевидное неприятие внешних для Франции хотелок выливается в противостояние &quot;кадров&quot; и посаженным в кресло кукловодами Макроном в частности, отгребающим в сторону указов сверху. вся верхушка ЕС гребет в сторону интересов глобального капитала, бла-бла-бла про какие-то национальные интересы мона опустить за ничтожностью. реально в национальном вопросе заинтересованы именно &quot;кадры&quot; и народы. кукловодам удалось за какие-то лет 50 собрать пул &quot;главбухов&quot; (по БАБу), включая и Брюссель, и все наднациональные институты. пока шло развитие в долг на эту возню мало обращали внимания. но петух клюнул! результат ещё увидим. протестами и цветными пиджаками Европа не отделается.
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2 час.
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