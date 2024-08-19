Адвокат Ефремова опроверг информацию о его скором выходе на свободу по УДО

Также представитель актера подтвердил информацию о его проблемах со здоровьем.Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг информацию о том, что актер может выйти на свободу в декабре этого года в рамках условно-досрочного освобождения (УДО).
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