Спесивые германские фанатики продолжат поддерживать Киев, даже когда Зели не станет Андрей Захарченко На фото: министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Германии Борис Писториус (слева направо) во время встречи в Киеве (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Тимофей Борисов На днях в ходе своего интервью немецкому телеканалу ZDF министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул — Германия занимает второе место по объему поставляемой на Украину военной помощи, при этом опережая других.
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