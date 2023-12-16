Спесивые германские фанатики продолжат поддерживать Киев, даже когда Зели не станет Андрей Захарченко На фото: министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Германии Борис Писториус (слева направо) во время встречи в Киеве (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Тимофей Борисов На днях в ходе своего интервью немецкому телеканалу ZDF министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул — Германия занимает второе место по объему поставляемой на Украину военной помощи, при этом опережая других.