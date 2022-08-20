«Маунти» – красномундирная полиция Канады

Королевская канадская конная полиция при полном параде! В стране золотой, объятой мечтой И нежным сном весенним светел Я девушку встретил, как свет зари, Прекрасна ты, Роз-Мари! Солнца яркий луч средь темноты, О тебе все грёзы и мечты.
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