«Маунти» – красномундирная полиция Канады

Королевская канадская конная полиция при полном параде! В стране золотой, объятой мечтой И нежным сном весенним светел Я девушку встретил, как свет зари, Прекрасна ты, Роз-Мари! Солнца яркий луч средь темноты, О тебе все грёзы и мечты.