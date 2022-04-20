Сбер запустил онлайн-конструктор концессионных соглашений

Сбер запустил онлайн-конструктор концессионных соглашений

Сбер совместно с цифровой платформой для компаний и физических лиц СберКорус запустил онлайн-сервис "Конструктор концессионных соглашений".

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