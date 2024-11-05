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«Ливерпуль» выиграл 11 из 12 последних матчей, сыграв вничью лишь с «Арсеналом»

«Ливерпуль» выиграл 11 из 12 последних матчей, сыграв вничью лишь с «Арсеналом»

Сегодня команда Арне Слота разгромила «Байер» на «Энфилде» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:0). В последних 12 встречах мерсисайдцы одержали 11 побед, сыграв вничью лишь с «Арсеналом» (2:2) в 9-м туре АПЛ.

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