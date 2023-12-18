В Госпитале для ветеранов войн развернули койки для пациентов с COVID-19

Пока в городе насчитывается всего 2799 коек для инфекционных больных, из которых свободны 18,5%. На основной площадке Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге развернули койки для пациентов с COVID-19 и пневмониями.
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