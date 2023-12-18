78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Максимов
    А что, просьбы к людям переставить машину, которая мешает, не ругаться матом и т. п., считаются провокацией!?!???Родственница изби...
  • нихних нахнах
    Диаспора подсуетится и их только отругают.Родственница изби...
  • ГОСТ
    УК должна! А техника и методы есть? А соответствующие структуры не должны мониторить? У нас чиновники – твари и суки!...Владелец балкона ...

В Госпитале для ветеранов войн развернули койки для пациентов с COVID-19

Пока в городе насчитывается всего 2799 коек для инфекционных больных, из которых свободны 18,5%. На основной площадке Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге развернули койки для пациентов с COVID-19 и пневмониями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх