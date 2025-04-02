БлокнотРУ «В регионах России могут возникнуть замкнутые мигрантские анклавы», - предупредил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.
«Мигранты будут жить по своим законам»: в Совбезе заявили о рисках возникновения замкнутых мигрантских анклавов
Комментарии
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Алексей Тан
«Мигранты будут жить по своим законам»: в Совбезе заявили о замкнутых эмигрантских анклавов..... ============ Этой МЕРЗОСТИ... на землях РОССИИ... не должно быть!!!... от слова СОВСЕМ... и ВО ВСЕ ВРЕМЕНА.
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14 час.
Андрей
"При этом отмечалось, что в Москве такие кварталы располагаются преимущественно на окраинах города и в пригороде, в Санкт-Петербурге — в центре города, а в Екатеринбурге — в микрорайонах, расположенных близко к центральной части города" - к чему все это приведет и как с этим думают бороться власть предержащие? Или они не собираются жить в России?
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13 час.
Алексей Тан
А массовое заселение Мест и Столичных городов России, на чалось ... СРАЗУ... после, УБИЙСТВА ПЕРВЕНЦЕВ Столыпина и его команды... И еврее-комуняшнего переворота... в начале 20-ого века и уничтожения РОССИЙСКОГО РУКОВОДСТВА.... те ми же ЕВРЕЯМИ и их клонами из мест (земель) ОСЕДЛОСТИ.
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12 час.
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