«Мигранты будут жить по своим законам»: в Совбезе заявили о рисках возникновения замкнутых мигрантских анклавов

Алексей Тан «Мигранты будут жить по своим законам»: в Совбезе заявили о замкнутых эмигрантских анклавов..... ============ Этой МЕРЗОСТИ... на землях РОССИИ... не должно быть!!!... от слова СОВСЕМ... и ВО ВСЕ ВРЕМЕНА.

Андрей "При этом отмечалось, что в Москве такие кварталы располагаются преимущественно на окраинах города и в пригороде, в Санкт-Петербурге — в центре города, а в Екатеринбурге — в микрорайонах, расположенных близко к центральной части города" - к чему все это приведет и как с этим думают бороться власть предержащие? Или они не собираются жить в России?