В Якутии запустили благотворительный проект "Опека над бизоном"

Политика как она есть

Любой желающий россиянин может стать опекуном лесных бизонов и выбрать имя для теленка в рамках благотворительного проекта "Опека над бизоном", сообщает пресс-служба Дирекции биоресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии.