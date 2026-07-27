Политика как он...
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Политика как она есть

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В Якутии запустили благотворительный проект "Опека над бизоном"

В Якутии запустили благотворительный проект "Опека над бизоном"

Любой желающий россиянин может стать опекуном лесных бизонов и выбрать имя для теленка в рамках благотворительного проекта "Опека над бизоном", сообщает пресс-служба Дирекции биоресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии.

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