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Несколько районов Уссурийска 25 августа останутся без холодной воды

Несколько районов Уссурийска 25 августа останутся без холодной воды

Сегодня, 25 августа, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Временное отключение произойдет на улицах: Северная, в домах 24-80, 25-77; Ползунова, в домах 4-18, 3-13; Боевая, в домах 7, 9, 10, 12; Тельмана, в домах 23-49, 2-14; Декабристов, в домах 32, 34, 36, 38, 40 Б.

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