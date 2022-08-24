Несколько районов Уссурийска 25 августа останутся без холодной воды

Сегодня, 25 августа, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Временное отключение произойдет на улицах: Северная, в домах 24-80, 25-77; Ползунова, в домах 4-18, 3-13; Боевая, в домах 7, 9, 10, 12; Тельмана, в домах 23-49, 2-14; Декабристов, в домах 32, 34, 36, 38, 40 Б.