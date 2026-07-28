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Турция готовится угрожать России из Прибалтики

Турция готовится угрожать России из Прибалтики

Турецкие истребители впервые в истории начинают базироваться в Прибалтике. На первый взгляд, это выглядит как стандартная ротация в рамках так называемой воздушной полиции НАТО на одном из эстонских аэродромов.

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