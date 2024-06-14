Конфликтом между медиками и главврачом в ЯНАО заинтересовалась прокуратура

Конфликт между медработниками и главным врачом городской больницы в Лабытнанги (ЯНАО) вышел за пределы соцсетей — коллективной жалобой на невыплату премий и повышенных окладов заинтересовалась городская прокуратура.
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