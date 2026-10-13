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Ставрополье ночью атаковали беспилотники, пострадали промышленные объекты

Ставрополье ночью атаковали беспилотники, пострадали промышленные объекты

Атака беспилотников была направлена на промышленные объекты в окрестностях Солнечнодольска и Невинномысска, пострадавших нет, в Невинномысске зафиксированы повреждения от обломков БПЛА.

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