Читатель, ответь мне, а что ты знаешь о конопле? Лично я долго думал, что это бесполезно-вредное растение, которое используют только наркоманы.
Конопля Сталина против кукурузы Хрущева
Комментарии
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Александр Салтановский
А ещё из конопли производят различные пороха, обладающие повышенной энергоёмкостью, а в нынешнее время это именно то , что нам необходимо как воздух!!!
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11 час.
Империалист циничный
Для пороха разрешили поля конопли. Охраняемые. На Дальнем Востоке, на Кубани.
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9 час.
Александр Салтановский
А ещё пороха производят из льна, так же получаются более энергоёмкими, чем пороха на основе хлопка!
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5 час.
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