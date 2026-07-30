Форум «Добровольное медицинское страхование в России, доказательная превентивная медицина, цифровизация ДМС, национальные телемедицинские сервисы»

Клуб Страховых Конференций приглашает участников страхового рынка, специалистов и экспертов в направлении добровольного медицинского страхования, корпоративных страхователей по ДМС, а также заинтересованных коллег из финансового сектора и не только, принять участие в ежегодном форуме Клуба – «Добровольное медицинское страхование в России, доказательная превентивная медицина, цифровизация ДМС, национальные телемедицинские сервисы».