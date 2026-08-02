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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюпра о Менди: «Он продал не Кубок мира, а душу дьяволу. Это последнее, что я бы сделал. Франция выиграла ЧМ дважды, он есть всего у 46 игроков»

Бывший тренер «Тулузы» и «Дижона»  Паскаль Дюпра раскритиковал Бенжамена Менди ,за продажу трофея ЧМ-2018.

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