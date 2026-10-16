“Sen. Mitch McConnell is hoarding his committee’s wealth during a crucial midterms cycle for the Republican Party, according to a new federal filing,” the Washington Sun reports.
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