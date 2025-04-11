«С каждым трейлером хочется поиграть всё больше и больше»: тизер новой фракц...

«С каждым трейлером хочется поиграть всё больше и больше»: тизер новой фракции из Heroes of Might & Magic: Olden Era заинтриговал фанатовВслед за сюжетным трейлером с шоу The Triple-i Initiative 2025 разработчики из студии Unfrozen представили ещё одну фракцию из своей тактической фэнтезийной стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era.
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