Лидер левых Меланшон описал облик «новой Франции» без сельских жителей

Сельская местность во Франции населена уже не крестьянами, а выходцами из рабочих кварталов, и это будущее французов, 1 февраля заявил лидер коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон на собрании представителей народных кварталов в Тулузе, пишет Le Figaro.