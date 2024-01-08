Оскар Кучера назвал Настю Ивлееву ''недалёкой''

Актёр и телеведущий решил прокомментировать ситуацию со скандалом из-за ''голой вечеринки''.По словам Оскара Кучеры, он никогда не был поклонником творчества Насти Ивлеевой, хотя положительно оценивал её в качестве ведущей передачи ''Орёл и решка'', а также восхитился тем, что в своё время Ивлеева, как и Ольга Бузова, ''сделала сама себя''.