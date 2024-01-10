Когда и почему шотландские мужчины начали носить юбки

Килт — уникальное гэльское наследие, которое шотландцы действительно чтят и уважают. Современные шотландские мужчины безумно гордятся этим традиционным видом своей одежды, породивших огромное количество щекотливых вопросов и каламбуров.
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