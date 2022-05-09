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Севастопольские «моржи» отметили День Победы

В преддверии 77-летия Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками активисты севастопольских клубов зимнего плавания «Морж СССР» и «Балаклавкие моржи», актив Балаклавского райкома КПРФ и ветераны Вооруженных сил СССР почтили память тех, кто ценой своей жизни приближал этот день — День Победы! 7 мая к Обелиску защитникам и освободителям Балаклавы легли живые цветы, а песня заслуженного артиста Крыма Сергея Курочкина «Идет последний ветеран», исполненная автором, отозвавшись болью в сердце, заставила всех присутствующих задуматься: как давно это было и как хрупок наш мир.

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