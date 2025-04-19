Axios: Трамп впервые допустил выход из переговоров по Украине в частном порядке

Президент США Дональд Трамп начал выражать недовольство по поводу того, что переговоры по урегулированию конфликта между РФ и Украиной зашли в тупик, еще за несколько дней до заявления о готовности американских властей отказаться от роли посредника в этом процессе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии