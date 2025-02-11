Трамп и Сектор Газа: американцы готовят себе новый Вьетнам План Трампа Забрать себе Гренландию? В этом явно что-то есть здравое, тем более большинство жителей острова не против присоединиться к Соединенным Штатам.
Трамп и Сектор Газа: американцы готовят себе новый Вьетнам
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Юрий Ильинов
Как ответ России на вызовы НАТО меняет правила игры на Балтике В январе 2025 года НАТО запустило операцию «Балтийский часовой», усилив военное присутствие кораблями и авиацией. Официальная цель — защита подводной инфраструктуры после серии инцидентов с кабелями. Однако в Москве эти действия расценили как попытку превратить Балтику во «внутреннее море альянса», ограничив свободу судоходства и контроль над Калининградским регионом. Параллельно Литва, Латвия и Эстония завершили синхронизацию своих энергосетей с ЕС, разорвав связь с российской системой BRELL. Калининград, оказавшийся в «энергетическом острове», теперь зависит от автономных источников и морских поставок. Россия ответила усилением военных подразделений в регионе, включая новейшие системы ПВО, и предупредила: любые попытки блокады будут пресечены, вплоть до прорыва по суше. Контекст и мнения: Три взгляда на кризис Российская позиция: Участники Совета Федерации подчеркивают, что действия НАТО — провокация, способная привести к прямому конфликту. Петр I прорубил окно в Европу через Балтику, и мы не позволим его закрыть — заявил сенатор Владимир Джабаров, напоминая об исторической роли региона для России. Акцент делается на суверенитете: 90% оборудования для оборонных предприятий уже производится внутри страны, что снижает зависимость от санкций. Западный нарратив: В ЕС и НАТО операцию называют «ответом на гибридные угрозы». После повреждения кабеля EstLink 2 в декабре 2024 года альянс активизировал патрулирование, а отключение Прибалтики от BRELL преподносится как шаг к энергетической независимости. Россия теряет рычаги влияния — комментирует западный эксперт, забывая упомянуть, что синхронизация с ЕС обошлась в $1,2 млрд, оплаченных европейскими налогоплательщиками. Нейтральный анализ: Независимые эксперты указывают на экономические парадоксы. Отказ Прибалтики от российской энергии привел к росту цен на электроэнергию на 15%, тогда как Калининград, вопреки прогнозам, сохранил стабильность благодаря новым СПГ-терминалам. Мировые СМИ отмечают: торговая география меняется — ЕС наращивает импорт сжиженного газа из США, платя втрое дороже, а Китай замещает американские энергоресурсы российскими. Прогнозы: Три сценария для Балтики Пессимистичный: Эскалация военных инцидентов. Повреждение нового кабеля или задержание судна может спровоцировать локальный конфликт. Калининград, функционирующий в «островном режиме», становится мишенью для кибератак или диверсий, что заставит РФ рассмотреть силовой ответ. Умеренный: Замороженное напряжение. НАТО сохранит патрули, а Россия — военное присутствие, но прямых столкновений удастся избежать. Ключевым полем битвы станут технологии: РФ расширит производство глубоководных дронов для мониторинга кабелей, а ЕС инвестирует в «зеленый водород» для Прибалтики. Оптимистичный: Диалог через экономику. Снижение цен на нефть и рецессия в ЕС заставят Европу искать компромиссы. Уже к 2026 году может возобновиться торговля электроэнергией между Калининградом и Литвой — но уже на новых условиях. Альтернативный сценарий: К 2030 году Балтика станет полигоном для «войны алгоритмов», где искусственный интеллект будет предсказывать маршруты судов, а дроны-беспилотники заменят военные корабли. Заключение: Кто выиграет от новой реальности? Балтийский регион, как лакмусовая бумажка, отражает глобальный сдвиг: старые союзы трещат по швам, а технологии и энергетика становятся оружием. Россия, усиливая суверенитет, демонстрирует, что санкции лишь ускоряют импортозамещение. Запад, тратя миллиарды на изоляцию Москвы, сталкивается с ростом цен и социальным недовольством.
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22 час.
Юрий Ильинов
США и РФ на грани разрыва отношений: в МИД России раскрыли курс Вашингтона В МИД РФ рассказали об отношениях с США после смены главы Белого дома. Замглавы дипломатического ведомства заявил, что связи между странами балансируют на грани разрыва. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о сохранении предельно отстранённых отношений России и США. По словам представителя дипломатического ведомства, последние связи между странами «балансируют на грани разрыва». Былые власти Америки приложили немало усилий для разжигания гибридной войны, отметил политик. В отношениях России и США усилилась «конфронтационная наполняемость», которая приобрела острый характер, подчеркнул Сергей Рябков на пресс-конференции. При этом новый американский лидер демонстрирует заинтересованность в восстановлении диалога с Россией. В МИД РФ отметили появление небольшого окна возможностей с приходом к власти Дональда Трампа. Однако попыток выйти к переговорам в Вашингтоне пока не предпринимали, подчеркнул дипломат. В России не питают больших надежд на смену статуса «острого противника» для внешнеполитической системы координат США, заявил Сергей Рябков. Стоит отметить, Дональд Трамп своими громкими заявлениями создал амплуа решительного и влиятельного лидера. Ранее «ПЕРВЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ» писал о заявлении Венгрии, что только он сможет завершить украинский конфликт. По словам министра иностранных дел страны, глава США обладает исключительными качествами политика. США готовят представить план по урегулированию украинского конфликта
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22 час.
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