Актриса Татьяна Васильева назвала «сволочизмом» высказывания Максима Галкина о России

Отношение сбежавшего из России комика Максима Галкина (призван иноагентом в РФ) – это «сволочизм». Соответствующим мнением в беседе с ведущим YouTube канала «Эмпатия Манучи» поделилась актриса Татьяна Васильева.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
Свежие комментарии