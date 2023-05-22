Федеральное агентство новостей №1

7 141 подписчик

Актриса Татьяна Васильева назвала «сволочизмом» высказывания Максима Галкина о России

Актриса Татьяна Васильева назвала «сволочизмом» высказывания Максима Галкина о России

Отношение сбежавшего из России комика Максима Галкина (призван иноагентом в РФ) – это «сволочизм». Соответствующим мнением в беседе с ведущим YouTube канала «Эмпатия Манучи» поделилась актриса Татьяна Васильева.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх