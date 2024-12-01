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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салах допускает переход в «ПСЖ». Стороны обсуждают сделку, «шансы хорошие» (L’Equipe)

Контракт вингера с «Ливерпулем» рассчитан до конца текущего сезона. Египтянин уже давал понять, что пока все идет к тому, что он покинет команду.

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